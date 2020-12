Oonisa RESSOURCES ET RELATIONS HUMAINES

Www.oonisa.com



OONISA est un cabinet de ressources et relations humaines, spécialiste des métiers de la vente et de la relation client multi canal.





EN VIS A VIS, VIA INTERNET, PAR TELEPHONE, PAR COURRIER, PAR EMAIL... IL Y A UN POINT COMMUN: L'HUMAIN





Dans le processus commercial, le produit, le prix ou la beauté du magasin ne sont pas les principaux facteurs de réussite. Tout dépend, en réalité, de la qualité du service rendu par l’être humain.



Un regard, un sourire, un geste, un simple mot … autant de qualités humaines qui font la réussite et la performance de l’entreprise.





LES QUALITES HUMAINES FONT LA REUSSITE ET LA PERFORMANCE DE L'ENTREPRISE.





A cela s’ajoute une véritable compétence métier qui s’acquière par la formation.



Avec la méthode OoNiSa, les candidats approfondissent leurs connaissances et l'entreprise améliore ses performances.





Mes compétences :

Conseil

Externalisation

Centre d'appels

Coaching

Recrutement

Audit

Management