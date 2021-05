Ophélie BOULANT

Passionnée par l'Humain et par les interactions dans le monde de l'entreprise, je suis convaincue qu'une amélioration continue est possible.

La Qualité de Vie au Travail est, entre autres, un vecteur de performance.

Diplômée dans ce domaine et avide de nouveaux challenges, j'accompagne les entreprises dans leur évolution.



- Conseil & audit

- Conduite du changement

- Accompagnement au management et à la gestion

- Amélioration de la QVT

- Diagnostic RPS

- Prévention des RPS

- Document Unique (Partie Risques Psychosociaux)



Mes compétences :

SAP

Contrôle interne

Gestion de projet

Qualité de vie au travail

RPS

Risques psycho sociaux

Risques psychosociaux

QVT