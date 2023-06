Ophélie HEBERT

Etudiante dynamique, souriante et sérieuse, je suis à la recherche d'un travail d'été dans le domaine commercial, de la communication ou des Ressources Humaines. Qu'il s'agisse de travailler seule ou en groupe, je m'adapte à toutes les situations et je souhaiterai mettre à votre service les compétences que j'ai pu acquérir lors de mes différentes formations. Je suis à l'écoute de toutes proposition et me rend entièrement disponible pour toutes rencontres éventuelles.



Mes compétences :

Logiciel CRM

Autonomie

Sphinx

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

Gestion de la relation client

Microsoft Office

Sens de l'initiative

Internet