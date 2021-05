Ophélie PECANTET-BALOUS

11 ans d'expérience dans le développement de comptes stratégiques, et construction d'un portefeuille de clients Grands Comptes.



Actions commerciales méthodiques : ciblage et identification ( sourcing ) , cartographie acheteurs, prise de contact direct (nurtering), lobbying, activation des réseaux, pilotage les démarches de référencement, coordination Chefs des Ventes et Responsables Développement pilotage d'Appels d'Offres nationaux multi-sites.

Domaines d'intervention : Stratégie marketing, Sourcing, Nurtering, Leads management, CRM