Je suis Ophélie PERRIN, thérapeute psycho-intégrative, spécialisée dans les psycho-traumatismes chez ladulte et accompagnante en parentalité.

Depuis septembre 2021, mon cabinet sera situé au 4ème étage du 8 boulevard du Président Roosevelt à Mulhouse. Je propose aussi des consultations en visio partout en France ou à domicile sur Mulhouse.

Jaccompagne les adolescents à partir de 16 ans et les adultes dans un travail thérapeutique adapté à leurs besoins. En mappuyant sur des techniques thérapeutiques de libération émotionnelle et corporelle, je les soutiens dans la traversée dune période difficile de leur vie (deuil, séparation etc.)

Engagée dans la protection de lenfance, je suis formée au repérage et à la prise en charge des victimes de violences sexuelles.

Nhésitez pas à me contacter pour plus dinformations.

Au plaisir déchanger avec vous,

Ophélie Perrin



ophelieperrintherapeute.fr