Ophélie REY-RICORD

Fraichement diplomée de l'UTC en ingénierie mécanique avec comme spécialités la conception mécanique et l'éco-conception, je suis à la recherche de mon premier emploi.



Je suis attirée par l'idée d'avoir un métier challengeant, qui se veut relationnel, qui demande de la persévérance, de la curiosité et qui requiert un bel esprit d'équipe. Mon dynamisme et ma capacité à m’adapter rapidement à un nouvel environnement tient de l’expérience que j’ai obtenu grâce à ma formation au sein de l’UTC, aux différents stages que j’ai eu l’opportunité de réaliser et au monde sportif qui m’a accompagné tout au long de ma vie.



Si vous pensez avoir un poste qui correspond à mon profil, n'hésitez pas à me contacter :





Mes compétences :

CES edupack

Adobe Photoshop

Catia v5

SolidWorks

Bilan produit

PTC Créo

Adobe Illustrator

Adobe InDesign