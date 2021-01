« OPTIVIA FONCIER » est une agence immobilière indépendante créée le 11 décembre 2012 sur la commune de GUICHEN, PONT REAN.





Fort de son succès, lagence sest développée dans le secteur de GUICHEN / PONT-RÉAN et aux alentours (BOURG-DES-COMPTES, GUIGNEN, LAILLÉ, GOVEN, BAULON, BRUZ, CHAVAGNE, SAINT SENOUX jusquà RENNES etc.).



Exerçant notre métier avec rigueur et passion, nous sommes à lécoute des exigences de chacun. Nous respectons nos engagements afin de vous offrir la satisfaction, la tranquillité, la confiance que nécessitent lachat ou la vente dun bien immobilier.



Notre expertise du marché local, notre disponibilité, notre probité sont mises à votre service. Nous sommes en capacité de vous accompagner sur la vente, lacquisition et linvestissement immobilier.



Vous-avez un projet immobilier ? Nous sommes à l'écoute de votre projet !





OPTIVIA FONCIER

91 La Morinais - 35 580 GUICHEN



https://www.optivia-foncier.com/

02 23 45 43 21

contact@optivia-foncier.com



Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :



INSTAGRAM : https://www.instagram.com/optiviafoncier

FACEBOOK : https://www.facebook.com/OptiviaFoncier

YOUTUBE : https://www.youtube.com/channel/UCr9lFLebnptcTN6jHElbexA

LINKEDIN : https://www.linkedin.com/company/optivia-foncier

PINTEREST : https://www.pinterest.fr/optiviafoncier