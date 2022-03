Orbach FLORIAN

Objet : Candidature spontanée en tant que stagiaire dans le domaine électronique



30 Août 2021

Tao ORBACH

Permis B

07 68 90 03 26

tao.orbach.jobs@outlook.com

tinyurl.com/TchatTaoORBACH





Pour abaisser la surcharge de travail en début d'année, rien de mieux qu'un stagiaire !

Vous cherchez un élément dynamique et passionné d'électronique?



Ces expériences sauront satisfaire votre demande :

Une quinzaine de projets à difficulté croissante au compteur, disponibles en pièce jointe, sur LinkedIn, ou bien Indeed.

BAC+5 en cours de validation dans le domaine de l'électronique et de l'intelligence artificielle.

Certification Linux et TOEIC en préparation.

Opérationnel rapidement en électronique et informatique, notament en modélisation à dominante électrique, automatique et sous Raspberry.



Ce stage de quelques mois serait l'occasion de parfaire notre savoir-faire à l'aide des outils à disposition.



Conscient qu'un profil ne peut sapprécier en quelques lignes, nous pourrions l'étayer lors d'un entretien.



Tao ORBACH.



PS : Je suis mobile en Europe à partir de Fevrier 2022 pour un stage de 6 mois.



Quelques-uns de mes projets pourraient vous intéresser...