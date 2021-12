Oriana GAY

Plus de 15 années d'expérience dans la production audiovisuelle m'ont permis d'apprendre à concilier ambition artistique et contraintes économiques et techniques.

A travers la direction de production pour la télévision, l’assistanat de producteurs pour le cinéma, le développement de projets pour les nouveaux médias, j’ai acquis une connaissance pointue de la gestion d'un projet audiovisuel de sa genèse à sa diffusion, en garantissant son bon déroulement.

Mes compétences regroupent à la fois l’aspect organisationnel (planning, méthode, management, suivi de fabrication), l’aspect technique (matériel, tournage, postproduction), l’aspect administratif (élaboration du budget, négociation, juridique) et enfin l’aspect artistique (propositions d’auteurs, d’artistes, de compositeurs…, relecture des notes d’intentions).

Au delà de ces aspects, mon travail consiste également à la maîtrise des coûts et à la transmission des informations administratives et comptables. J’ai d’ailleurs complété cet aspect par une formation d’administration en 2014.





Mes compétences :

Audiovisuel

Cinéma

Postproduction

Production

Publicité

Fiction