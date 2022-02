Oriane PIQUER-LOUIS

Un pied au milieu des routeurs, l'autre au milieu des livres. En marge d'études principalement littéraires (philosophie, Sciences de l'Information et de la Communication), j'ai appris majoritairement seule à fabriquer des sites web et à programmer. Cela qui ma permis d'être embauchée comme développeur web pendant près de deux ans, juste après l'obtention de mon Master en Médias informatisés et stratégies de communication au Celsa.



L'investissement dans des structures associatives dédiées à la défense des droits fondamentaux à l'ère numérique ma amenée à conjuguer ensemble compréhension des enjeux techniques et analyse de la société dans mon travail bénévole en régulation des télécoms.



Docteure en Sciences de l'Information et de la Communication, je satisfais mon appétit pour la résolution de problèmes complexes dans l'exercice de la recherche. J'y développe une approche consciente des enjeux techniques (poids des algorithmes, notamment) bien qu'attachée à l'analyse fine de représentations graphiques du territoire (sémiotique).



J'aimerais continuer à conjuguer, dans le futur, cette curiosité et cette rigueur intellectuelle que je développe dans la recherche en Sciences de l'Information et de la Communication, pourquoi pas, sur de nouveaux terrains.



Mes compétences :

Drupal

MySQL

JQuery

Wordpress

PHP

GNU/Linux

User interface design

Rédaction scientifique

Python

Conférencier

Régulation des télécoms