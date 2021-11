Oriane SIROU

Je suis une jeune femme dynamique, polyvalente, curieuse et intéressée. Je m'investie toujours dans ce que je fais et ce que j'entreprends. Pour moi chaque expérience est unique et constructive.



Une bonne base de travail? La confiance et l'échange.

De plus je suis ouverte d'esprit et n'hésite pas à me remettre en question car on en apprend tous les jours, à tout âge et ce jusqu'à la fin de notre vie.



Je souhaite exercer en tant qu'auxiliaire de puériculture dans le but de prendre autant soin des parents que des enfants.



Mes compétences :

Service à la personne

Aisance relationelle

Autonomie professionnelle

Ecoute

Adaptabilité

Soins esthétiques

Persévérance

Rigueur

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access