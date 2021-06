Ornella MENGA

Forte de mes expériences acquises jusqu'à présent dans l'univers de la formation et passionné par les chiffres, je me suis naturellement réorienté en paie. Après avoir réalisé une formation de 6 mois pour le Titre professionnel de Gestionnaire de paie avec @comptalia, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité pour accompagner ma reconversion professionnelle.



Mon sens du détail, l'organisation, ma curiosité, et ma persévérance sont autant d'atouts qui me permettront d'atteindre mon objectif.

#RH #Paie #Administrationdupersonnel #chargépaie #chargeRh