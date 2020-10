Orphélie LAPORT

Actuellement inscrite à lécole SORNAS, je souhaite poursuivre mes études en effectuant un Mastère UX/UI. Ce mastère est en apprentissage et devra seffectuer au rythme de trois semaines en entreprise et dune semaine de formation.

Je pose donc ma candidature pour le poste dUX/UI designer en alternance.



Je me suis initiée à la création de maquettes dapplications mobile, de sites web et à la conception de magazines numériques. Au cours de mes expériences professionnelles, jai travaillé en collaboration avec différents services comme le développement et les chefs de projet afin de les adapter aux contraintes techniques et à la demande des clients. Jai ainsi pu mettre en pratique ma maîtrise des logiciels de création graphique notamment Adobe Indesign, Photoshop et Adobe XD.



Aujourd'hui, je souhaite évoluer dans la conception de supports digitaux et participer à la réflexion préalable à la création, qui passe par une étude et une méthodologie spécifique (étude expérience utilisateur, test, prototypage). Pour atteindre cette objectif, je recherche une entreprise ou une start-up avec un projet d'interface innovant et un savoir-faire dans le digital. Ainsi, je pourrais mettre en pratique les compétences que j'aurais acquis en cours et évoluer rapidement grâce à un apprentissage sur le terrain.