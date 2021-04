Oscar VAYSSADE

RECHERCHE UNE ALTERNANCE SUR BORDEAUX



Je suis actuellement en fin de Licence Information et Communication à Rennes 2. J'ai une bonne maîtrise du montage vidéo (première pro, blender, piskel)... et beaucoup d'autres compétences sur la suite adobe mais aussi sur FL Studio (logiciel de MAO). Je suis capable de réaliser un plan de communication, un plan marketing, une stratégie de diffusion ou encore de m'occuper de votre relation presse.



En terme de terrain, j'ai écris pour Panda Mag (magazine Rennais dont je suis l'ambassadeur), j'ai créer plusieurs affiches et flyers pour des association, et également monté plusieurs clips vidéo (avec incrustation 3D pour certains).