Ossama TAGUI

Je suis un jeune marocain âgé de 28 ans, ingénieur d’état de l’Ecole Nationale de l’Industrie Minérale (ENIM) à Rabat, option maintenance industrielle, promotion Juin 2010.



Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter aux situations nouvelles et j’ai le sens de responsabilité, de l’engagement total et de la rigueur. J’ai une grande ambition de réussir mon insertion professionnelle et de prouver mes compétences.





Mes compétences :

Électromécanique

électrique

Machine tournante

Bobinage machine tournante et transformateur

Planification

Gestion de projet

Diagnostic et expertise des machines électrique et