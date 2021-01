Oster EMELYNE

Passionnée depuis de nombreuses années de décoration, j'ai décidé de tout plaquer pour me reconvertir et créer une agence de décoration d'intérieur à Strasbourg.



Eodesign a pour objectif de révéler tout le potentiel de votre bien immobilier, en s'appuyant sur une décoration, sobre, épurée et minimaliste.



Découvrez toutes nos réalisation sur notre site www.eodesign.fr



Eodesign propose divers services :

- coaching déco

- home staging

- décoration d'intérieur pour professionnels

- book décoration

- conseils à distance