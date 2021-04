Othilie DELAN

Étudiante en Licence d'Action Sociale et de Santé à l'UBS de Lorient, pour ma troisième année scolaire, nous devons effectué un stage de 6 semaines en entreprise dans le courant du mois d'Avril.



Cette première expérience me permettrai de mettre un pied dans le monde du travail et de voir de manière plus concrète le domaine dans lequel j'étudie.C'est pourquoi, j'aimerais acquérir une expérience professionnelle dans différents organismes liés au secteur sanitaire et social.



Aujourd'hui mon projet professionnel s'inscrit dans le cadre du développement des compétences individuelles et collectives, de gérer des relations sociales et les éventuels conflits, définir une politique managériale et sociale performante...



Mes compétences :

Informatique

Comptabilité générale

Psychologie