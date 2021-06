I'm interested in everything related to web development



Mes compétences :

Réparation PC bureau et portable

Maintenance informatique

Installation , configuration serveurs

Réseaux informatiques & sécurité

CSS 3

HTML 5

Java SE

C

JavaScript

Oracle

Mysql

Php

jQuery

Bootstrap

Node.js

Laravel

AngularJS

Docker

Gulp

Linux

Typescript

Sass

Vuejs

Angular 2+