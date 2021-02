Othmane OTTO (BENCHAKROUN)

Spécialisé dans le secteur commercial, j'ai déjà quelques années d'expérience à mon actif sur différents poste commercial.

Aussi j'ai pu développer mon sens du relationnel, mes qualités d'écoute et d'analyse, ainsi qu'une rapidité d'exécution certaine et une forte faculté d'adaptation.

Polyvalent et organisé, j'aimerais aujourd'hui faire profiter une enseigne des nombreuses compétences qui sont les miennes. Et ce, pour un développement à long terme.