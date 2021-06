Ouafaa TAHIRI

Titulaire d'un master II en stratégies des entreprises agro-alimentaire à l’université Montpellier I , diplôme de master of science en Filière, Entreprise et Marchés agroalimentaires à l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM) et une Licence appliquée en science économique option management des systèmes d'information et de décision à l’Université CADI AYYAD Marrakech / Maroc.



Mes compétences :

Informatique

Management commercial

Agroalimentaire

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access