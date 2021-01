Oualid EL MARBOUH (OUALID EL MARBOUH)

SEO, Digital, Campagnes de publicité, Analyse & ROI, Acquisition, sont le code dentrée :



Oualid, jeune dynamique, doté dun grand esprit danalyse, amoureux des nouvelles technologies et passionné par le digital, je suis toujours prêt à relever de nouveaux défis et challenges!

Mon goût prononcé pour le marketing digital, le référencement naturel, le-mailing et le programmatique me permet de travailler et dinteragir avec les équipes internes, les clients et partenaires de notre écosystème.



Pourquoi la communication digitale ? Car cest un secteur qui manime le plus, qui entre dans mes valeurs (adhérer les gens, créer des communautés engagées, faire connaitre des pépites) et où je préfère la proximité avec lhumain, identifier son besoin et lui proposer des solutions adaptées et personnalisées.

Représentant de la responsabilité et de l'engagement, jutilise ma compréhension des bonnes et mauvaises pratiques pour rassembler et fidéliser les communautés.



Aimant rencontrer et connaitre de nouvelles personnes et collaborer avec des équipes, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de partager avec vous mon expérience ainsi que bien écouter et discuter la vôtre et de trouver de nombreux intérêts communs !

Merci d'avoir pris le temps de lire ma brève biographie. Je vous invite à scroller pour jeter un coup d'œil sur le reste de mon profil, ou me contacter pour une éventuelle collaboration !

