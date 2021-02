Ouedraogo SAMUEL ARNAUD

Nous evoluons dans les domaines suivants:

Realisation Electrique, suivi et controle des travaux electriques. Construction metallique.

Informatique= formation et maintenance; Video surveillance

Communication= conception des T-shirts, panneaux publicitaires

formation des agents en communications; Etude de faisabilite des projets.

spot publicitaires, gadgets publicitaires sur tout support.

International buisness= ventes et location de voitures, detecteurs d'or,ordinateurs hp,Toshiba,lenovo de la 3rd et 4 generation apareil numerique, camera, projecteurs.

pour toute autre informations veuillez nous contacter a cette adresse Email: arnaud2027@yahoo.fr phone;0022670043835.

La technologie est notre passion.





Mes compétences :

International business development

Informatique

Électrotechnique

International project management