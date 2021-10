Ouerda MERZOUGUI

- Garantir la qualité des produits SX

- Assurer la cohérence et la complétude des cas de test avec les exigences et les spécifications

- Définir et conduire le processus qualité (et plus particulièrement lors des Release)

- Production les indicateurs qualité

- Tests d'intégration

- Tests fonctionnels

- Gestion / Planification des Releases/campagnes de tests (bi-annuelle)

- Documentation interne / Client

- Audit interne

- Gestion des tests manuels

- Gestion des tests automatisés

- Traitement et analyse des régressions

- Documentation ( manuels utilisateurs)

- traitement des demandes d'amélioration



Mes compétences :

Certification test niveau Fondation ISTQB