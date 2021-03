Ouiza SADDAOUI

Master 1 en Mécanique des solides et des structures à l'université Pierre et Marie Curie (Sorbonne).



Quelques réalisations :



-Projet de conception d'un mécanisme de serrage sous SolidWorks.

-Stage chez Alstom :standardisation et amélioration de l'étanchéité dans le cadre de L'IP 67 et conception sous CatiaV5

-calcul scientifique sous python

-Traitement numérique du signal (numérique et analogique).

-calcul des structure par la méthode des

éléments finis.

-ondes et vibrations

-Plaques et poutres

-logiciels:Abaqus, Matlab, python, CatiaV5, scilab