OUMAR DRAME

Né le 01 mai 1989 à SimbandiBalante

Célibataire sans enfant

Adresse :NiaryTally villa N° 922 Usine NiaryTally

Rue Bagarre prêt du «jet d’eau» Dakar (Sénégal)

Tel :00221775113471

Email :intedrame@outlook.com





CURSUS

2013-2014Master 2 de Mécanique des Fluides à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)

2012-1013 Master 1 de physique et applications à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) Sénégal.

2011-2012 Licence 3 de Physique et Applications à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar

(UCAD) Sénégal.

2010-2011 Licence 2 de Physique et Chimie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar

(UCAD) Sénégal.

2009-2010Licence 1 de Physique et Chimie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar

(UCAD) Sénégal.

2008-2009 Baccalauréat S 1 au Lycée IBOU DIALLO de Sédhiou Sénégal.





EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Chargé de cours à l’institut de formation COSEFOR pour l’année 2013-2014 .

Agent commercial à temps partiel durant ces 06 derniers mois.

LANGUES

-français lu écrit et parlé avec une bonne maitrise.

-Anglais lu parlé et écrit avec un bon niveau.

-Autres langues : Wolof, Mandingue……………



LOISIRS

-Football pratiqué

-Natation Passion OUMAR DRAME