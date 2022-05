Oumy KAMARA

Décoration de boutiques, festival et décoration intérieure.

Créatrice d'accessoires et de mode, responsable de magasin d'artisanat, j'ai en pu exercer mon métier de sourcing en Afrique et Amérique du Sud.



Aujourd'hui je recherche un poste de manager de projets d'aménagement de décoration intérieure.



Polyvalente et créative, ma capacité d'écoute et mon sens artistique me permettent de m'adapter et d'organiser le bien être des publics dans leur intérieur.