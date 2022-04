Ousman KINTEH

Mes dix années d'expérience dans le domaine du transport logistique m'ont permis de développer les compétences requises à une évolution de carrière. En effet, j'ai été amené à gérer la réception la circulation des marchandises depuis l'approvisionnement en matières premières par les fournisseurs jusqu'à la livraison des produits finis. D'autre part, doté d'un excellent relationnel et d'une grande rigueur, je suis tout à fait à même de prendre en charge le management d'une équipe.



Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir au cours d'un entretien.



Mes compétences :

- Management d’équipes pluridisciplinaires et plur