Je suis élève technicien supérieur en troisième année à l'école de géologie et d'exploitation minière, de l'université de Ngaoundéré au Cameroun. je suis du département de mine et géologie donc géologue, et la fin de formation est en 2016 en vue de l'obtention d'un diplôme d'ungéologue technicien Ingénieur des travaux dans les mines.