Ousmane CISSÉ GLOBAL SERVICES (CISSÉ)

De titre Transitaire Déclarant en Douane, vue les manque d'opportunités en ce niveau je me suis donnée l'idée de voir de voir le marketing commercial .

Débuter étant un freelance avec les grands entreprise de la place tel que telecel Faso et Mabucig a travers les années d'expérience je décroche le poste de superviseur et enfin j'ai fini par mettre en place mon propre business dans le secteur de la distribution commercial et événementiel un réseau 100% business pour un pationner du business comme moi.

Mes avantages sont : les multiples langue de communication tel que le Français, Dioula, Moore et Haoussa et j'ai la maîtrise du code de la route a travers mon permis de conduire de catégorie C.

Pouvoir travailler avec une grande entreprise commerciale serai un atout pour ma personne.