Ousmane Guèye DIOP

Je suis le fondateur et administrateur du réseau professionnel After"Pro dont la page se situe pour le moment sur facebook. Nous comptons plus de 11.900 membres. Nous commençons à nous faire connaître dans le secteur professionnel Sénégalais.

Cela donne plus ou moins un aperçue de ma personne sur le plan professionnel.

http://www.facebook.com/groups/afterpro



Mes compétences :

Distribution professionnelle

Import export

Contrôleur / Vérificateur / Auditeur

Travail en équipe

Développement commercial