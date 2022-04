Ousmane KABORE

Je suis un jeune dynamique;j ’ai une facilité de communication;je suis capable travailler en équipe; d’élaborer une stratégie marketing et de communication ;j'ai bonne connaissance des notions marketing et commercial ;assidu et ponctuel dans l’exécution des tâches ;j'ai une sens aiguë de la conservation des informations professionnelles et très discrètes ; j’ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur.



Mes compétences :

Sphinx Software

Sage Accounting Software

RhinoSoft FTP Voyager

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access