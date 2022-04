Ousmane KANTA

Titulaire d’une maîtrise en science de gestion, ma formation théorique en matière de finances, m’a permis de comprendre la logique de fonctionnement des marchés financiers et également m’a apporté de solides bases dans l’intermédiation financières.



J’ai effectué des recherches documentaires sur l’octroi de crédit sur lequel mon thème de mémoire se portait à la Bank Of Africa (BOA-Mali) et à la Banque Malienne de Solidarité (BMS).



En plus, j’ai suivi des formations pratiques sur le logiciel Sage comptabilité 100 ainsi que sur le logiciel des états financiers ETATFI dans un cabinet d’expertise comptable, ce qui m’a permis d’avoir les expériences dans le traitement des données comptables et fiscales.



Présentement, je suis gestionnaire comptable au sein d’une entreprise de commerce général. Ces expériences m’ont permis d’avoir une large ouverture d’esprit sur le monde des affaires. En outre, ces expériences m’ont permis d’avoir des connaissances sur la gestion des stocks et sur la procédure de demande de crédit de la société.



Mes compétences :

Dynamisme

Réactivité