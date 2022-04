Je suis Ousmane Kante 26 ans diplômé en ingénierie mécanique a l'Université gamal Abdel Nasser de Conakry, en plus de ce diplôme je m'intéresse a l'infographie, le web design et le visual effects.....

Ben je me suis fixé comme objectif la création d'une entreprise dans le domaine de l'infographie et du visual effects