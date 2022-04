Je suis étudiant en quatrième année de Littérature Amérticaine(Département d'Anglais) à l'Université de Kara au Togo.J'adore beaucoup la musique le sport et le théatre.Je suis comédien de la troupe théatrale du Club UNESCO de mon université dont je suis le Responsable à l'Information et à la Documentation.Je suis l'ainné d'une famille de4 garçons et une fille.

PEACE AND LOVE



Mes compétences :

Littérature

poésie

Poésie Littérature