Je suis ousmane laye Faye étudiant en Master 2 Économétrie Bancaire et Financière à l'université Gaston Berger de Saint-louis. Mes domaines de compétences sont la Gestion et la Modélisation des Risques bancaires et Financières, l'Analyse financière, l'étude et l'évaluation des projets, la gestion de portefeuille.



Mes compétences :

Gestion de projet

Analyse financière

Modélisation financière

Gestion de portefeuille

gestion de Risque