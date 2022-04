Ousmane LY

La sénégalaise des travaux et d'industrie (STI) est une entreprise en travaux du BTP(bâtiment et travaux publics), en automatisme, en électricité industriel et domestique ,en informatique ....L'entreprise offre également des prestation dans le domaine de l'immobilier(location ,gestion et promotion.

Pour en savoir plus écrivez nous sur : sti.btp@gmail.com

STI cherche des partenaires pour le développement de l'immobilier,les métier du BTP,de l'informatique,de l'automatisme en Afrique.



Mes compétences :

Communication

Communication interne