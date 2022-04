Ousmane MAIGA

Je suis manager et ingénieur de formation en recherche d'emploi. Je suis titulaire d'une Maîtrise en Gestion et d'un Mastère en Réseaux Télécoms de l'ESMT de Dakar. Mon domaine de prédilection est le management des TIC. Je dispose de toutes les compétences technique et managériale pour exercer dans ce domaine. J'ai un bon esprit d'équipe, une bonne capacité d'écoute, de communication et je suis polyvalent. J'aime la lecture, le sport, le voyage et les TIC.



Mes compétences :

Gestion marketing et commerciale

Réseaux FTTx

Réseaux mobiles

Gestion de projet

Gestions des Télécommunications

Gestion financière et comptable