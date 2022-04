Ousmane MAIGA

CV SENSORIEL : http://www.wix.com/ousmanemmaiga/cv #



Mettre mes compétences au service de l’entreprise pour sa compétitivité et sa performance, par la rigueur, le travail bien fait, l’esprit d’équipe et de partage.



Réseaux (conception et administration)

Câblage Ethernet : 10Base T, 100 Base T,

Wifi : 802.11b/g, Sécurité Wifi : WEP / WPA,

Routeur CISCO (configuration & déploiement), VLAN,

Protocoles : TCP/IP (IPv4 / IPv6), DHCP, DNS,

Routage statique, dynamique : RIP, OSPF

VOIP / ToIP : configuration de Gateway, PABX en IP, protocole : SIP, H323,

Simulateur Réseau : NS2, Netkit, Packet tracer, Boson, Opnet.

Service Internet

Sous Linux : DHCP, Apache, Squid, Postfix / courrier-imap, Samba, BING.

Sous windows : DHCP, DNS, Active Directory, Exchange 2003, IIS.

Sécurité

IPsec, SSL, Firewall, VPN, IDS/IPS, DMZ, Radius, Antivirus.

Télécommunication

Réseau cellulaire : GSM (Architecture BSS, NSS, ingénierie cellulaire), EDGE, UMTS.

Réseau haut débit et téléphone fixe : BLR, XDSL, WIMAX, RTC, RNIS.

Réseau Intelligent (IN).

Système et Logiciels

GNU/Linux : Debian / Ubuntu, Redhat / Fedora.

Windows : MS-DOS, 9X, 2000, XP, Vista, Serveur 2003 et 2008

MS Office & Open Office, Photoshop, Fireworks, Orcad

Maintenance de Système Informatique

Maintenance PC : HARD & SOFT.

Maintenance de connexions et équipement réseaux.

Développement

Développement WEB : PHP, J2EE (JSP, Servlet), DHTML (HTML, CSS, JAVASCRIPT) XHTML, CMS (Joomla, Guppy).

Languages: C, SHELL, Script, PASCAL, C++, C#, VB.NET, JAVA, XML/XSL.

Environnement: Dreamweaver, Visual Studio 2005/2008, Eclipse.

Base de données

Mysql, SQL Serveur, Windev, Oracle, SQL, Analyse MERISE & UML.



