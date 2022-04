Je me nomme Ousmane Mamadou COULIBALY Jeune diplomé en droit des affaires sans emploi et par consequent je suis a la recherche d'un job qui est en rapport avec le droit en general et en particulier le droit des affaires.



Mes compétences :

Delegué de CENI durant les elections de 2013

serveur et agent de vente en STEAK HOUSE

Microsoft Word

Microsoft Excel