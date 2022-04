Ousmane MBODJI

Monsieur MBODJI est Ingénieur de conception en Génie Civil avec une expérience professionnelle de quinze (15) ans.

D’abord comme Technicien Supérieur en Génie Civil (5 ans) avec le GER/GC il a travaillé comme Coordonnateur et conducteur des travaux dans différents chantiers.

Actuellement Directeur Technique de la Fondation Droit à la Ville (Agence d’exécution du MUH ), M. MBODJI est responsable de différents projets pour lesquels il a participé au montage, à la préparation des dossiers appels d’offres, à la sélection des attributaires, au suivi et à la réception des travaux et fournitures. Ainsi il a assuré la gestion du volet Éducation de Base avec la construction d’infrastructures socio-éducatives et la réhabilitation de 3 écoles primaires et un centre de formation professionnel.

M. MBODJI a géré la viabilisation de la troisième tranche de la zone de recasement de Keur Massar dans le cadre du projet de restructuration de Pikine irrégulier sud et la mise en place des infrastructures, financé par la KFW.

Il est chef du Projet d’Assainissement et de Restructuration de Hann et Petit Mbao à Dakar financé par l’Union Européenne avec différents volets comme l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, la mise en place des infrastructures routières, l’adduction d’eau potable, l’électrification et l’éclairage public.

M. MBODJI a participé comme consultant à plusieurs études d’impact sur l’environnement notamment l’EIES du projet de construction de l’ambassade des Etats Unis à Dakar, le projet de construction de la cité Keur Gorgui ….

M. MBODJI a été Ingénieur Génie Civil chef de projet à AFID Consultance, il a participé à différentes études et supervisions de travaux notamment la maîtrise d’œuvre du projet de réhabilitation des bâtiments administratifs et militaires de Thiès (APD et DCE et suivi des travaux).

M. MBODJI est consultant formateur en CAO-DAO (AutoCAD et Covadis) et a été chargé de cours de routes à l’ESP de Thies et de Dakar.







Mes compétences :

Passation de marchés

Etudes et planification de projets

Conception et dim. d'ouvrages du géni

Organisation et suivi de projet

Ingénierie de formation

Études d'impact et concertation