Ousmane MEITE

MEITE OUSMANE SHAADANE, Chef d'entreprise createur de progiciels et technologies innovants.

J'ai revolutionne la telecommunication en Afrique et au moyen Orient en 2007 avec mon mixte de strategie logicielle E-Credit et Sos Credit ma marque deposee pour Orange Cote d' Ivoire telecom.

A partir de mon premier progiciel innovant, jai cree le programme de developpement du taux de bancarisation avec mes innovations progiciels E-Money International et mes cartes bancaires innovantes VISA E-MONEY rechargeable via mobile depose au BSDA et au BURIDA.

Mon entreprise evolue dans le domaine de la telecommunication, de l'energie avec mon progiciel E-Energie, et dans la biotechnologie.

Ma derniere invention sur la marche est le payement des billets d'avion via mobile E-Money.

Mon pack innovation renferme plus de 70 progiciels et produits dans le domaine des NTIC.



Mes compétences :

Commercialisation des produits techniques