Ousmane Mouhamed DIACK

Passionné de Mathématiques et de Physiques j'ai voulu faire une carrière scientifique. Mon objectif professionnel c'est d'être l'un des piliers dans le domaine des télécommunications. C'est ainsi que j'ai passé un Baccalauréat Scientifique à l'issu duquel j'ai intégré une Ecole d'ingénieur polytechnique dans la spécialité Télécommunications & Réseaux . Au bout de deux ans j'ai décroché un Diplôme de Technicien Supérieur en Télécommunications & Réseaux, formation durant laquelle j'ai effectué un stage de deux mois à la direction technique de TADEX (Télécoms Afrique Distribution Expertise). Stage qui portait sur la collecte de sites radio par fibre optique. Désirant être l'un des meilleures de mon domaine j'ai fait une licence en Sciences pour l'Ingénieur (parcours traitement de l'information) pour mieux asseoir les bases en ingénierie.



Mon projet professionnel est de devenir ingénieur système, de relever les défis du numérique ainsi que le développement du big data et du cloud computing. Avoir de bonnes aptitudes en anglais et en management est aussi un projet dans le futur. Ce qui me facilitera mon insertion professionnel ainsi que la pratique du métier de l'ingénieur qui demande des aptitudes pluridisciplinaires.