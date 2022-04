Je suis instituteur de formation. J'ai assuré la fonction de Directeur d'école et de Conseiller pédagogique dans des écoles privées à Dakar. Aujourd'hui, je m'active dans l'Edition scolaire et j'ai à mon actif une Collection dénommée "kottikotti yolliyolli", destinée aux élèves des classes de CI/CP; cette Collection est validée et agréée par l'INEADE.



Mes compétences :

Management