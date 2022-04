Je me nomme Ousmane Ndiaye, je suis étudiant en Licence 3 Infographie à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis . Je dois avouer que je me sens très fier d'avoir eu l'opportunité de faire ma passion, mon domaine de compétence. L'exercice des métiers des arts et du numérique a toujours été mon rêve; surtout dans le domaine de l'audiovisuel où je travaille sincèrement le plus et j'ai de très grands projets en tête. Comme par exemple révolutionner le domaine de l'audiovisuel au Sénégal et monter que nous aussi, tout comme les occidentaux nous pouvons concevoir nos propres réalisations. C'est le cas des génériques JT qu'utilisent certaines de nos chaînes de télévision, les habillages, les publicités, j'en passe . Le motion design, le montage videos, les effets spéciaux, l'animation 2D & 3D, le rigging, etc. Je m'y sens vraiment très très à l'aise, dans mon assiette. C'est extrêmement passionnant!

En gros, je sui vraiment très heureux d'exercer ce que j'aime le plus.