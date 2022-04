Je m’appelle Ousmane Ndour, je suis né à Dakar en 1981 et je suis le promoteur de ce projet AZUR PROTECTION. Je suis un jeune qui est orienté vers le monde des affaires. J’ai eu à faire d’autres activités comme le métier de mécanicien (pendant deux ans) avant de rencontrer une personne qui m’a m’initié au métier de Sécurité Incendie (Installation et maintenance de tout type de matériel de lutte contre le feu).

Je suis aussi passé par la gendarmerie où j’ai fait deux ans de service et cette expérience m’a beaucoup poussée à me lancer dans un métier du domaine de la sécurité. Donc c’est l’une des raisons qui m’a incité à créer ma propre entreprise de sécurité incendie après avoir acquis une grande expérience et une grande connaissance pratique dans ce domaine et j’y m’épanouis pleinement.

J’ai également participé à la création et au lancement de plusieurs entreprises comme Sécu Artois Privée Sénégal (SAPS) où j’ai été actionnaire, à la TEC SEN INTERNATIONAL où j’ai fait mes premiers pas dans le domaine de la sécurité incendie mais également dans d’autres domaines comme le marketing et la gestion, dans cette entreprise j’avais la charge de la gestion de plusieurs projets transversaux, la responsabilité du lancement des produits, le management des différents collaborateurs liés à l’innovation des produits.

Durant cette période j’ai pu acquérir une grande vision stratégique du marché en étudiant les panels et la concurrence et en proposant des stratégies de différenciation.



Mes compétences :

Vente ,installation, Maintenance

Sérigraphie

Sécurité incendie

PROTECTION Électronique

Infographie

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

PRESTATION DE SERVICE

SERVICE NETTOIEMENT

GARDIENNAGE ,