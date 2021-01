Ousmane OUATTARA

Ingénieur en Mécanique et Automatismes Industriel, je suis une personne toujours en quête de challenges et de grands défis à relever. Je suis passionné de travail bien fait et toujours à la recherche d'amélioration des méthodes, outils et moyens de travail.



Très bonne maîtrise de l'anglais et de l'outil informatique, j'ai une très bonnes maitrises des outils de informatiques en particuliers les outils de planification (Ms Project,...), de modélisation 3D (AutoCAD, SolidWorks, etc.), de calcul des structures (Autodesk Robot) et de construction métallique (AutoCAD Structural Detailing, Advanced Steel).



Mes compétences :

Gestion de projet

AutoCAD

Calcul de structure

SolidWorks

Automatismes industriels

Maintenance industrielle

Microsoft Project

3D Studio Max

La maintenance

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Visio

Microsoft Office

Microsoft Excel

Autodesk Robot