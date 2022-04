Ousmane SAMBE

Ayant une formation spécifique dans le secteur de l’aménagement d’intérieur et la conduite de travaux j’ai eu la chance de pouvoir mettre à profit mon experience dans la ramification du Haut gamme.

Mon attitude à la mobilité, mon leadership et ma capacité de conquérir de nouveaux clients direct et aussi indirect, m’ont permis de gagner la confiance de mes supérieurs hiérarchiques et ainsi de pouvoir outre passer ma formation spécifique et d’avoir une fonction de technico-commercial.

Fort d’un réseau privé et constitutionnel européens et africains, Je me ferais un plaisir de la mettre à contribution.



Mes compétences :

Développement commercial