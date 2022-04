Ousmane SANGARE

J'ai une expérience et une maîtrise parfaite dans le domaine du Transit Export. Maritime. Je suis l'Ex- Responsable Export de cette Société Commerciale et comme Attribution: Office Shipping Manager.



J'assure avec dévouement et professionnalisme, toutes les tâches à exécuter au niveau

des contrats nationaux et internationaux; en fsisant

eviter a la structure, tous frais supplementaires; et bien sur ;

ce qui me permet d'enrichir le carnet d'adresse de la société.

Ce qui la rend responsable et crédible auprès des Clients partenaires.



Mes compétences :

Commercial export

Gestion des stocks

transit maritime export