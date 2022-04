Ousmane SARR

Bonjour



Infographie :



L' Infographiste exerce généralement ses fonctions dans Les imprimeries commerciales, les entreprises de services techniques de pré-impression, Les bureaux de graphisme, les maisons d'édition, les agences de publicité, les services de communication des grandes entreprises. C’est un technicien qui exerce ses activités en tant qu’exécutant dans le cadre d’un cahier des charges de projets publicitaires ou d’édition. Avec de l'expérience et des cours de perfectionnement l'infographiste peut accéder à un poste de direction de production ou tout autre poste de responsabilité dans une agence publicitaire ou maison d’édition.

La mission de l’infographiste consiste essentiellement à réaliser des produits de prépresse destinés à l’édition. Pour accomplir cette mission, l’infographiste est amené, de manière générale, à exercer les tâches suivantes :

* a préparer et monter une maquette d’un produit de communication

* a traiter les éléments du produit de la communication

* a préparer l’édition du produit de communication (prépresse)

* a réaliser les travaux de production

Dans l’exercice de son métier l’infographiste est amené à utiliser des techniques professionnelles nécessaires à la réalisation de son activité, notamment :

* a les outils de marketing, de publicité et de multimédia;

* a les outils bureautiques d’élaboration de documents;

* a les techniques de communication.

En outre, l’Infographiste devra disposer de connaissances assez développées dans les domaines de la propriété intellectuelle, de la réglementation marocaine et étrangère en matière d’activité commerciale, et les principes de base de la communication en français et anglais technique et commercial.

La rémunération mensuelle moyenne pour l’Infographiste débutant est en moyenne de le SMIG; elle peut atteindre 2500 à 4000 Dhs pour un chevronné et dépend de la taille de l’entreprise.

L’Infographiste ayant une expérience de 2 à 3 ans peut accéder avec la mise à niveau de ses connaissances et l’expérience acquise, et des cours de perfectionnement à un poste de direction de production. Avec une formation supplémentaire, l'infographiste peut aussi s'orienter vers le graphisme, l'animation 3D ou la production de documents multimédias



