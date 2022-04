Ousmane SARR

Titulaire d'un Master Métallurgie Avancée à L'Université de Lorraine et en Mécanique avec une forte vision stratégique et une aptitude démontrée à inspirer et à mener des projets. Mes domaines de spécialisation couvrent les domaines des matériaux métalliques, développement et validation des méthodes analytiques (mécaniques, thermiques, microstructurales), contrôle qualité, les procédés de fabrication (Usinage), les traitements de surface, les traitements thermiques, solidification, corrosion.

Je souhaite réaliser une carrière dans le domaine de la métallurgie

Je possède un attrait particulier pour les les entreprises du secteur Automobile et Aéronautique. Domaines toujours à la pointe de l’innovation tant les demandes et la concurrence imposent une réactivité des équipes techniques et scientifiques



Mes compétences :

Métallurgie

Thermique

Traitement de surface

Mécanique

Essais mécaniques

Usinage Grande Vitesse (Fraisage, Tournage)

Corrosion, Solidification